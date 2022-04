Nye undersøkelser av Estonia-vraket

NTB

Det skal gjøres nye undersøkelser av vraket av passasjerfergen Estonia om et par uker.

– Det er ikke nødvendigvis slik at vi håper å gjøre nye funn. Men vi vil sørge for at vi har skikkelig fotodokumentasjon, sier Jonas Bäckstrand i Statens haverikommission (SHK) i Sverige.

Han forteller at det skal tas en rekke fotografier av vraket som skal settes sammen til et tredimensjonalt bilde.

852 mennesker omkom da Estonia forliste i Østersjøen i 1994. Blant de døde var det seks nordmenn.