Ukraina hevder å ha angrepet 17 russiske mål

Brannmannskap går forbi et leilighetsbygg som ble ødelagt i et russisk angrep i Odesa lørdag. Foto: Max Psjybysjevskij / AP / NTB

NTB

Ukraina hevder å ha gjennomført angrep mot 17 russiske militære mål i løpet av lørdag.

Målene besto av tre russiske luftfartøy, fem krysserraketter og ni droner. Det melder CNN , som siterer en uttalelse fra Ukrainas forsvarsdepartement.

I en uttalelse på meldingstjenesten lørdag kveld uttalte departementet at soldater fra Odesa-regionen hadde skutt ned to russiske krysserraketter som ble skutt ut fra et russisk skip i Svartehavet.