Zelenskyj: Russland forsøker å dekke over drap på titusener av sivile

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj, her under en pressekonferanse i Kyiv tidligere lørdag, hevder i sin daglige videotale at Ukraina har bevis for at Russland skjuler drap på sivile i Mariupol. Foto: Efrem Lukatsky / AP / NTB

NTB

Nye bevis viser at russiske styrker har drept titusener av sivile i Mariupol og deretter forsøkt å dekke over drapene, ifølge Ukrainas president.

President Volodymyr Zelenskyj sier i sin daglige videotale at Ukraina har avlyttet russiske samtaler om «hvordan de skjuler sporene av sine kriminelle handlinger».

Satellittbilder viste før helgen det som ser ut til å være nye massegraver i byer vest og øst for Mariupol.

Zelenskyj sier også i talen at Russland har etablert det han kaller «filtreringsleirer» nær Mariupol for sivile som forsøker å dra fra den beleirede havnebyen. Han sier at de som overlever disse leirene, blir sendt til områder som er under russisk okkupasjon eller til Russland, og ofte så langt unna som Sibir eller enda lenger øst i Russland. Mange av dem er barn, hevder Zelenskyj.

Presidenten sier at han har snakket med Storbritannias Boris Johnson lørdag om situasjonen i Mariupol og den generelle utviklingen i krigen. Han sier også at han lover å finne og straffe de som var ansvarlige for rakettangrepet mot Odesa lørdag. Åtte mennesker ble drept, blant dem en tre år gammel baby, ifølge ukrainske myndigheter. I tillegg skal 18 personer ha blitt såret.