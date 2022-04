Russland: Planlegger å utplassere Sarmat-raketter innen høsten

Dette bildet er fra et videoopptak frigitt av det russiske forsvarsdepartementet 20. april 2022, og viser oppskytingen av det interkontinentale ballistiske missilet «Sarmat» på prøvefeltet i Plesetsk i Russland. Nå sier de at missilene skal utplasseres innen høsten.

– Vil garantere sikkerheten til Russlands barn og barnebarn i de neste 30-40 årene.

Nylig testet Russland sine nye Sarmat interkontinentale ballistiske missil, som av Nato blir kalt «Satan».

Sarmat er i stand til å bære 10 eller flere atomstridshoder, og skal kunne treffe mål tusenvis av mil unna, i for eksempel USA eller Europa.

Lørdag annonserte Russland at de planlegger å distribuere og sette ut Sarmat-rakettene innen høsten.

Det melder nyhetsbyrået Reuters.

Ambisiøst

Det var Dimitry Rogozin, sjefen for romfartsorganisasjonen Roscosmos, som annonserte Russlands mål. Siden missilene først ble testet onsdag, mener derimot vestlige militæreksperter at mer testing må til før missilet kan utplasseres, og at målet derfor er ambisiøst.

Onsdagens test skjedde etter flere år med forsinkelser forårsaket av manglende finansiering og tekniske problemer.

Når den nå endelig skjedde, markerer den en styrkedemonstrasjon fra Russland, og er med på å bygge opp under atomkrigfrykten som har oppstått som følge av Russlands invasjon av Ukraina og Vestens reaksjon.

Ifølge Rogozin vil missilene bli utplassert med en enhet i Krasnoyarsk-regionen i Sibir, omtrent 3000 kilometer øst for Moskva.

De skal altså bli plassert på samme sted og i samme siloer som Voyevoda-missilene fra sovjettiden. Det er disse missilene Sarmat-rakettene erstatter. Dette vil spare landet for «kolossale ressurser og tid».

Lanseringen av «supervåpenet» var en historisk begivenhet og vil garantere sikkerheten til Russlands barn og barnebarn i de neste 30-40 årene, legger Rogozin til.