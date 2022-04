Russland hevder å ha blitt utsatt for kjemisk angrep

NTB

Regjeringen i Russland hevder landets styrker i Ukraina er blitt forsøkt angrepet med et giftig stoff.

Hendelsen fant sted torsdag, ifølge generalløytnant Igor Kirillov. Uttalelsen er gjengitt av det russiske nyhetsbyrået Tass.

Ampuller med et kjemisk stoff ble angivelig sluppet fra en drone. Kirillov sier planen var å utløse en eksplosjon og slippe ut et giftig stoff.

Tidligere har ukrainske myndigheter anklaget Russland for å ha sluppet giftig materiale fra en drone over byen Mariupol.

I midten av mars hevdet Russland i FNs sikkerhetsråd at Ukraina har forsøkt å utvikle kjemiske våpen i samarbeid med USA. Påstandene ble betegnet som løgner av vestlige land.

Nato-sjef Jens Stoltenberg sa han var redd for at Russland selv kunne ta i bruk kjemiske våpen og deretter legge skylden på Ukraina. USAs president Joe Biden hevdet at Russland vurderte å bruke både kjemiske og biologiske våpen.

Generalløytnant Igor Kirillov hevdet lørdag at Ukrainas regjering nå er i stand til å iverksette dødelige scenarioer for å sette Russlands «spesialoperasjon» i vanry. Disse scenarioene kan ifølge generalen koste titusener av ukrainere livet og forårsake en miljøkatastrofe.