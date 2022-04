Dette skjedde i Ukraina i natt

NTB

Dette er noen av de viktigste hendelsene knyttet til krigen i Ukraina natt til lørdag 23. april.

* FNs generalsekretær António Guterres drar til Ukraina neste uke der han skal møte landets president Volodymyr Zelenskyj og utenriksminister Dmytro Kuleba torsdag. Før det skal Guterres besøke Russland, der han skal møte president Vladimir Putin og utenriksminister Sergej Lavrov.

* Det er muligheter for at en humanitær korridor kan åpnes fra Mariupol i dag, ifølge Ukrainas visestatsminister Iryna Veresjtsjuk. En eventuell kunngjøring vil i så fall komme i morgentimene, opplyser hun. Flere tidligere forsøk på å opprette humanitære korridorer ut fra Mariupol, har brutt sammen.

* Enda en massegrav er funnet utenfor den beleirede havnebyen Mariupol sør i Ukraina, ifølge lokale myndigheter. Uttalelsen er basert på analyser av satellittbilder som viser det som byrådet og ordførerkontoret i Mariupol mener er en massegrav med minst 1.000 drepte.

* Russiske enheter har befestet stillinger flere steder i Øst-Ukraina det siste døgnet, ifølge en rapport fra den ukrainske generalstaben.

* Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj sier at allierte land endelig har begynt å levere våpen som Kyiv har bedt om. Tusener av liv kan dermed reddes, sier han. Presidenten sier også at krigens skjebne og Ukrainas fremtid avgjøres i kampene mot russiske styrker som nå pågår øst og sør i landet.

* Ukrainas statsminister Denys Sjmyhal sier han er sikker på at Ukraina kommer til å vinne krigen. Uttalelsen kommer etter et besøk i USA, der han de to siste dagene har møtt USAs president Joe Biden, utenriksminister Antony Blinken og Bidens nasjonale sikkerhetsrådgiver Jake Sullivan.

* USA har invitert 40 allierte land til et møte på den amerikanske flybasen Ramstein i Tyskland tirsdag for å diskutere Ukrainas langsiktige forsvarsbehov. Så langt har forsvarsministre og militærtopper fra 20 land, både i og utenfor Nato, takket ja, ifølge Pentagon-talsmann John Kirby.