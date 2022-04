Russlands ambassadør innkalt på teppet i Moldova

NTB

Moldovas utenriksdepartement kalte fredag Russlands ambassadør til landet inn på teppet etter russiske uttalelser om å opprette korridor til Moldova.

Den russiske generalmajoren Rustam Minnekajev sa tidligere fredag at det er bevis for at den russiskspråklige befolkningen i utbryterrepublikken Transdnjestr i Moldova blir undertrykket, og at Russland vil opprette en korridor gjennom Ukraina til Transdnjestr.

Etter innkallelsen av Russlands ambassadør til Moldova, sendte utenriksdepartementet i Chisinau senere fredag ut en uttalelse der det heter at myndighetene har «notert seg uttalelsene fra representanten for Russlands forsvarsdepartement» og «uttrykker dyp bekymring over uttalelsene». Det melder CNN.

Moldovas utenriksdepartement kaller generalmajorens uttalelser «ubegrunnede og i strid med Russlands ståsted om å støtte Moldovas suverenitet og territorielle integritet innenfor landets internasjonalt anerkjente grenser».

Departementet legger til at budskapet om at Moldova er «en nøytral stat og at dette prinsippet må respekteres av alle internasjonale aktører, inkludert Russland» ble gjentatt overfor Russlands ambassadør under fredagens møte.