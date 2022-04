USA inviterer 40 land til Ukraina-møte

Det amerikanske forsvarsdepartementets talsmann John Kirby sier at 20 land så langt har takket ja til å delta på møtet i Tyskland. Foto: Manuel Balce Ceneta / AP / NTB

NTB

USA har invitert 40 allierte land til et møte i Tyskland i neste uke for å diskutere Ukrainas langsiktige forsvarsbehov.

Forsvarsministre og militærtopper fra 20 land, både i og utenfor Nato, har allerede takket ja til invitasjonen fra USAs forsvarsminister Lloyd Austin. Det opplyser Pentagon-talsmann John Kirby.

USA skal arrangere møtet på den amerikanske flybasen Ramstein vest i Tyskland tirsdag.

Austin har invitert 40 land til møtet til det han kaller konsultasjoner for å se nærmere på hvordan Ukrainas partnere kan fortsette å støtte Ukraina militært etter krigen.

Kirby sier det ikke dreier seg om sikkerhetsgarantier, men om modernisering og levedyktighet for Ukrainas forsvar. Han understreker også at møtet ikke skjer i regi av Nato og at møtet ikke nødvendigvis kommer til å føre til umiddelbare konkrete resultater.