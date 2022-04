Ukrainas statsminister sikker på at landet vinner krigen

USAs utenriksminister Antony Blinken (nummer to fra venstre) lytter mens Ukrainas statsminister Denys Sjmyhal (nummer tre fra høyre) snakker under et møte i Washington torsdag. Foto: Susan Walsh / pool via AP / NTB Les mer Lukk

NTB

Ukrainas statsminister Denys Sjmyhal sier under et besøk hos USAs utenriksminister Antony Blinken at han er sikker på at Ukraina kommer til å vinne krigen.