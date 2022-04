EU-enighet om ny lov som pålegger nettgiganter ansvar for innhold folk legger ut

NTB

EU-landene er enige om nye regler som øker nettgigantenes ansvar for innhold som brukerne legger ut.

Det skriver EU-kommissær Margrethe Vestager på Twitter natt til lørdag.

– Digital Services Act (DSA) skal sikre at det som er ulovlig utenfor internett, også blir sett og håndtert som ulovlig på internett, samtidig som ytringsfriheten ivaretas, skriver hun.

Diskusjonene om pakken har pågått i flere måneder, og enigheten kom på plass etter 16 timer med sluttforhandlinger natt til lørdag.

EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen omtaler på Twitter enigheten som historisk.

DSA beskriver ansvaret som teknologi- og nettselskaper pålegges, blant annet når det gjelder hatprat, spredning av desinformasjon, salg av ulovlige og forfalskede varer, og beskyttelse av grunnleggende rettigheter. Loven innebærer at selskaper som Facebook-eier Meta og Google må moderere plattformene sine for å luke ut skadelig innhold, som for eksempel desinformasjon om covid-19, og innføre systemer for å hindre spredning av farlig materiale i krisetider, som koronapandemien.

Selskapene må også øke innsyn i samhandlinger med brukerne, og brukeravtaler som inngås, må forenkles. Videre forbyr DSA målrettet reklame ved bruk av sensitive personopplysninger som seksuell orientering, eller politisk og religiøs tilhørighet. Målrettet reklame mot mindreårige forbys også. Brudd på DSA kan medføre bøter og i verste fall utestengelse fra å drive virksomhet I EU.