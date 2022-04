Zelenskyj: Allierte har endelig begynt å levere våpen

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj sier at allierte endelig har begynt å levere våpen som landet har bedt om. Foto: Ukrainas presidentkontors presseavdeling via AP / NTB

NTB

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj sier at allierte land endelig har begynt å levere våpen som Kyiv har bedt om.

Våpnene kan hjelpe med å redde tusener av liv, uttaler presidenten i sin daglige tale ifølge Reuters.

Han sier også at Ukraina fortsetter å avverge russiske angrep øst og sør i landet, der «krigens skjebne og vårt lands fremtid blir avgjort». Presidenten sier at «okkupantene forsøker å oppnå et primitivt mål om å drepe så mange som mulig og ødelegge alt de ser».

Zelenskyj omtaler også uttalelser fra den russiske generalmajoren Rustam Minnekajev som fredag sa at det er bevis for at den russiskspråklige befolkningen i utbryterrepublikken Transdnjestr i Moldova blir undertrykket, og at Russland vil opprette en korridor gjennom Ukraina til Transdnjestr.

Kommentarene viser at invasjonen av Ukraina bare er begynnelsen, mener Zelenskyj.

– Og deretter vil de ta andre land. Alle land som i likhet med oss mener at liv må seire over død, må kjempe med oss. De må hjelpe oss, fordi vi står først i rekken. Og hvem kommer til å bli neste?, sier presidenten i talen.