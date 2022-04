Indonesia vil ha Putin rundt G20s bord: – Hele samarbeide kan kollapse

Indonesia leder for tiden G20, og ønsker å ha Putin rundt bordet under stormøtet i november. Bildet av president Joko Widodo og Vladimir Putin er tatt i 2016.

Nylig gikk flere vestlige ledere ut i protest da Russlands finansminister gikk på talerstolen under G20-møte i Washington. I november skal verdens mektigste møtes i Bali, og hvis verten Indonesia får bestemme, skal Putin sitte rundt bordet.

Siden G20-protesten, som fant sted onsdag, har Indonesias president Joko Widodo jobbet på spreng med å kartlegge planene for årets store G20-møte som etter planen går av stabelen i november.

En rekke medlemmer av det verdensomspennende samarbeidesforumet har truet med å boikotte møtet i Bali dersom Russlands president Vladimir Putin blir invitert. Dermed har verten, president Widodo, havnet i en real knipe.

– Risikerer at hele G20 kollapser

Indonesia, som anser seg selv som Sør-Asias supermakt, er nemlig avhengig av godt samarbeid med Russland og USA, og er redd for å havne i en situasjon hvor de er totalavhengig av USA.

– Selvfølgelig måtte dette skje nå når Indonesia leder G20. Enten må Indonesia kaste Russland ut av forumet, eller risikere at hele G20 kollapser, sier professor i internasjonal lov Kosman Samosir ved Medan universitet til Al Jazeera.

Lederskapet av G20 fungerer litt som en stafettpinne, og går fra land til land. Samtlige av forumets medlemsland kan lede samarbeidet, og blir da også verten av årets store møte. Nå er det Indonesia sin tur.

(Saken fortsetter under bildet).

Indonesiske militærskip og en indonesisk ubåt på tokt i havområdet rundt øynasjonen.

I skyggen av krigen ligger Sør-Kina-havet

Selve hovedmøtet i november har de planlagt i lang tid og under normale omstendigheter ville det gått relativt knirkefritt, så kom krigen i Ukraina. Da var USA og Kinas stadig økende militære tilstedeværelsen i Sør-Kina-havet og områdene rundt øynasjonen Indonesia allerede et uromoment for landet.

Kinesisk og amerikansk militær «i bakgården» hånd i hånd med et isolert Russland, er ikke et scenario Indonesia anser som velkomment.

Nå står også samarbeidet med Russland på spill. Indonesia kjøper nemlig militært utstyr fra Russland, og bestilte nylig jagerfly av typen SU-27 og SU-30 fra supermakten. Nå ligger avtalen på is i frykt for at de skal bli ilagt sanksjoner for å drive handel med Russland.

– Indonesia trenger Russland som våpenhandler og kan ikke tillate seg selv å bli totalavhenig av USA. De ønsker heller ikke å isolere Russland i frykt for at det vil bringe dem enda nærmere Kina, sier professor i internasjonale relasjoner ved Universitas Jenderal Achmad Yani i Bandung Yohanes Sulaiman til Al Jazeera.

(Saken fortsetter under bildet).

Vladimir Putin forlot G20 møtet i Australia 2014. Her er han avbildet i sammenheng med møtet.

Putin forlot møtet i 2014

Dette er ikke første gang forholdet mellom Russland og resten av landene i G20 er anspent. I 2014, mens Australia ledet samarbeidsforumet, forlot Putin G20-møtet etter å ha fått krass kritikk fra andre verdensledere for å vist støtte til pro-russiske separatister i østlige Ukraina. Putin hevdet at han forlot møtet fordi han hadde mer behov for søvn, enn å snakke med «vestlige ledere som åpenbart har skrudd av hjernen sin».

Indonesias argument for å ikke ekskludere Russland og Vladimir Putin fra G20-møtet i november er at forumet i hovedsak dreier seg om økonomi og handel, ikke krig og sikkerhet.

– G20 ble i utgangspunktet skapt som et felles forum for økonomi og handel. Dersom man ønsker å diskutere krig og sikkerhet så får man henvende seg til FN, sier Samosir.

Indonesia har i tillegg tro på at det er best å involvere alle supermaktene i diskusjonene, og står enn så lenge fast ved å invitere Vladimir Putin til møtet i november. Konsekvensen kan dermed være at samlingen av verdensledere aldri finner sted, dersom medlemsland står på sitt og boikotter møtet.