Russland: Én død, 27 savnet etter at missilkrysser sank

NTB

Russiske myndigheter bekrefter for første gang at menneskeliv gikk tapt da flaggskipet Moskva sank tidligere denne måneden.

Én person er død og 27 er savnet, heter det i en kunngjøring fra det russiske forsvarsdepartementet fredag. 396 personer skal ha blitt reddet fra båten, heter det videre.

Krysseren hadde trolig et mannskap på om lag 500.

Russland hevder missilkrysseren, som var flaggskipet i svartehavsflåten, sank etter en brann om bord og eksplosjon i ammunisjonen som var på skipet. Ukraina hevder krysseren ble truffet av deres Neptun-raketter.

Russiske myndigheter hevdet først at besetningen ble evakuert før skipet sank. En talsmann for det ukrainske forsvaret sa imidlertid at redningsbåter ikke nådde fram til det brennende skipet og dermed ikke kunne ha reddet dem som var om bord.

Selv om myndighetene i Moskva hevder at de aller fleste av mannskapet er reddet, er det mange pårørende som har postet meldinger på Telegram og andre sosiale medier der de skriver at deres sønner er døde.