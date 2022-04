Mann (54) klagde over magesmerter – legene gjorde overraskende funn

Pasienten hadde ingen god forklaring på hvordan den to kilo tunge manualen hadde havnet langt opp i endetarmen.

Legene ved et ikke navngitt sykehus i Manaus i Brasil fikk inn et spesielt tilfelle da en 54 år gammel mann dukket opp ved legevakten og klagde over magesmerter, heter det i en rapport i International Journal of Surgery Case.

Mannen meldte at han hadde hatt symptomer på kvalme, magesmerter og forstoppelse de siste to dagene. Han avviste vekttap eller at han hadde spist noe uvanlig mat de siste dagene.

Røntgenbilde avslørte årsaken

Manualen etter at den ble hentet ut samme vei som den kom inn. Operasjonsinstrumentene klarte ikke å få den to kilo tunge manualen ut og kirurgen måtte ta hendene fatt for å få den 20 centimeter lange treningsmanualen ut.

Da legene tok røntgenbilder av magen ble det veldig tydelig hva som hadde ført til smertene: en 20 centimeter lang, og to kilo tung metallisk treningsmanual kilt fast mellom endetarmen og tykktarmen.

Basert på pasientens stabile tilstand og undersøkelser som viste at det ikke var tegn på indre blødninger, valgte legene å få gjenstanden ut samme vei som den kom inn.

Pasienten ble lagt under narkose og fraktet til operasjonsbordet. I forskningsartikkelen opplyser legene at de slet med å få tak i gjenstanden ved bruk av tradisjonelle instrumenter, og «med noe utfordringer ble kirurgens overarm innført for å få ut gjenstanden», heter det i rapporten.

Unge menn overrepresentert

I rapporten henviser legene til forskning fra Karibia som viser at selv om slike tilfeller er sjeldne, så ser de noen fellestrekk. Menn mellom 20-40 år er overrepresentert og motivasjonen er som oftest av seksuell karakter.

«Generelt vil de fleste pasientene, som følge av flauhet først oppsøke legehjelp etter flere mislykkede forsøk på å fjerne objektet selv. Det fører til at det i snitt tar 1,4 dager før de søker hjelp», skriver legene. Å føre objektet ut samme vei som den kom inn anbefales i de fleste tilfellene der tilstanden er stabil, og en slik tilnærming har mellom 60-75 prosent suksess-rate.

Den 54 år gamle pasienten forble på sykehuset i tre dager til observasjon før han ble utskrevet tilsynelatende uten varige men. Legene fikk aldri noen forklaring fra mannen på hvordan manualen hadde havnet der den havnet.