USA modifiserte våpensystemet «Phoenix Ghost» i all hast – på vei til Ukraina

Pentagon opplyser at de raskt har modifisert angrepsdronene «Phoenix Ghost» slik at de skal være tilpasset behovet i Ukraina. Nå er våpensystemet på vei til Donbas.

– Phoenix Ghost ble raskt utviklet av det amerikanske luftforsvaret, omtrent på bestilling fra Ukraina, sa en seniorforsker innen amerikansk forsvar i forkant av Pentagons pressekonferanse torsdag kveld norsk tid.

Talsmann for Det amerikanske forsvarsdepartement John Kirby var imidlertid rask med å avkrefte ryktene om at våpensystemet var utviklet på bestilling, skriver forsvarsmagasinet Breaking Defense.

Tilpasset Donbas



Kirby understreker at våpenet var under utvikling før invasjonen 24. februar, men at de har videreutviklet det og modifisert det slik at det er perfekt tilpasset ukrainske behov.

– Våpenet er modifisert basert på svært konkrete behov i Donbas, sa Kirby under en pressekonferanse sent torsdag.

Våpenet heter «Phoenix Ghost» og er en angrepsdrone, og er relativt lik den flittig brukte dronen Switchblade, også kjent som «kamikazedronen», som er så liten at den får plass i en ryggsekk. Presisjonsdronen fungerer slik at det skytes ut fra et rør, flyr til målområdet og krasjer inn i målet mens det detonerer stridshodet det bærer med seg.

Våpenet er utviklet av luftforsvaret, som ikke ønsker å kommentere saken og sender videresender alle forespørsler til Pentagon, som er avbildet her.

– Dette er en «selvmordsdrone»

Pentagon er sparsommelig med detaljer rundt hva «Phoenix Ghost» er i stand til å gjøre.

En amerikansk soldat håndterer våpenet kjent som «Kamikazedronen». I bakgrunn ser man dronen ta av.

– Dette er en «selvmordsdrone» som fungerer slik at den stuper inn i målet og selvdetonerer, men jeg kan ikke gå i detaljer, sier en ikke-navngitt kilde ved Pentagon til Breaking Defense.

I tillegg til å kunne treffe et mål med særdeles god presisjon, er våpenet utstyrt med kamera som gir soldaten som håndterer dronen muligheten til å få overblikk og oversikt mens våpenet er i luften.

En stor fordel er at det kreves minimal opplæring og trening for å kunne håndtere angrepsdronen.

Det amerikanske luftforsvaret ønsker ikke å svare på spørsmål om det «hemmelige» våpenet, og sender alle forespørselen videre til Pentagon, skriver Air Force Magazine.

De opplyser imidlertid at USA sender minst 121 eksemplarer av «Phoenix Ghost» til Ukraina, som en del av en fersk våpenbakke til 800 millioner dollar.