27 skadd i sammenstøt ved al-Aqsa-moskeen

NTB

27 palestinere er skadd i sammenstøt med israelsk opprørspoliti ved al-Aqsa-moskeen i Jerusalems okkuperte gamleby, ifølge Palestinas Røde Halvmåne.

Elleve av de skadde er sendt til sykehus, og tilstanden til to av dem betegnes som alvorlig.

Israelsk politi rykket tidlig fredag morgen inn på Haram al-Sharif, kjent som Tempelhøyden blant jøder, der al-Aqsa-moskeen ligger. Der ble de møtt av steinkastende palestinere.

Politiet brukte sjokkgranater og gummikledde stålkuler mot demonstrantene.

Det har vært gjentatte sammenstøt mellom palestinere og israelsk politi ved moskeen den siste uka, der muslimenes fastemåned ramadan sammenfaller med jødenes påskefeiring.

Området ved moskeen regnet for å være så hellig i jødedommen at mange troende jøder mener det er galt å sette bein der. De velger i stedet å be ved Vestmuren, også kjent som Klagemuren, nedenfor høyden.

Jøder får imidlertid besøke høyden, men uten å be der og bare i grupper. Dette har gjentatte ganger utløst voldsomme sammenstøt mellom palestinske demonstranter og israelske sikkerhetsstyrker, senest denne uka.

Israel okkuperte Øst-Jerusalem og gamlebyen under seksdagerskrigen i 1967 og har senere annektert området. FNs sikkerhetsråd har slått fast at okkupasjonen er ulovlig.