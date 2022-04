FN: Krigen i Ukraina har gjort vondt til verre for flyktninger i hele verden

Russlands invasjon av Ukraina har gjort vondt til verre for flyktninger over hele verden, ifølge FNs høykommissær for flyktningers representant i Tyskland. Her er flyktninger fra Mariupol fotografert etter ankomst i Zaporizjzja. Foto: Leo Correa / AP / NTB Les mer Lukk

NTB

Russlands invasjon av Ukraina har ført til at situasjonen for flyktninger verden over har blitt mye vanskeligere, ifølge en UNHCR-representant.