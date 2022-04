Energikrisen truer med å føre 40 prosent av britene ut i fattigdom

Storbritannias statsminister Boris Johnson under et besøk på byggeplassen Hinkley Point C atomkraftverk i Somerset i april i år. Storbritannia planlegger å bygge åtte nye atomreaktorer og utvide produksjonen av vindenergi. Målet er å redusere avhengigheten av olje og naturgass fra Russland og andre utenlandske leverandører etter invasjonen av Ukraina, og dempe effekten av energikrisen. Foto: AP / NTB

