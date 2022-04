Vennlig brevveksling mellom de koreanske statslederne

Like før Sør-Koreas president Moon Jae-in går av, har han utvekslet brev med Nord-Koreas president Kim Jong-un. Fra nordkoreansk hold heter det at brevene er prov på den dype tilliten mellom de to, som her er fotografert i den demilitariserte sonen mellom landene i april 2018. Foto: Korea Summit Press Pool via AP / NTB

Nord-Koreas leder Kim Jong-un takker i et brev Sør-Koreas avtroppende president Moon Jae-in for innsatsen han har lagt ned for å bedre forholdet mellom landene.

Fra statlige medier i Nord-Korea meldes det at Kim Jong-un fikk et personlig brev fra Moon onsdag og at han svarte torsdag med et eget brev der han roste kollegaen fra nabolandet.

Det statlige nyhetsbyrået KCNA skriver at brevutvekslingen er prov på den «dype tilliten» mellom de to. Moons kontor har bekreftet at det er blitt utvekslet brev, men ville ikke umiddelbart si noe om innholdet.

Ifølge KCNA skrev Moon, som går av i mai, i sitt brev til Kim at han vil fortsette å jobbe for gjenforening på den koreanske halvøya, basert på felles uttalelser etter møtene i 2018.

Spent situasjon

Brevvekslingen skjer mens det er høy spenning mellom landene, etter at Nord-Korea har gjennomført en lang rekke våpentester i år, inkludert av det som skal ha vært en interkontinental rakett, for første gang siden 2017.

Sørkoreansk etterretning mener også at Nord-Korea har bygget opp igjen tunneler ved en teststasjon for atomvåpen som nordkoreanerne delvis demonterte i ukene før Kims første møte med USAs daværende president Donald Trump.

De mener det er en mulig indikator på at landet forbereder seg på å gjenoppta testingen av atomvåpen.

Trump-møter

Moon og Kim møttes tre ganger i 2018, og Moon lobbet hardt for møtene mellom Kim og Trump.

Men diplomatiet hentet seg aldri inn igjen etter at det andre møtet mellom Kim og Trump, i Vietnam i 2019, og kollapset da amerikanerne avviste Nord-Koreas krav om betydelige lettelser av sanksjonene mot landet, i bytte mot å bygge ned et gammelt atomanlegg.

Det ville i praksis innebåret en delvis overgivelse av landets atomarsenal.

Kim har siden sverget å ruste opp i møte med «gangster-aktig» press fra USA, og har fått fortgang i våpenprogrammet, trass i begrensede ressurser.

Nord-Korea har også stanset alt samarbeid med Moons regjering og uttrykt misnøye med militærøvelser sørkoreanerne har med amerikanerne, samt at Seoul ikke har fått USA til å komme med innrømmelser til Nord-Korea.

Ny president i vente

Moons etterfølger ventes å legge seg på en hardere linje overfor naboen i nord.

Påtroppende president Yoon Suk-yeol har sagt at han ikke vil gå i «samtaler for samtalers skyld».

Han har også sverget å styrke alliansen med USA og gjenoppta fullskala militærøvelser med amerikanerne i møte med den nordkoreanske atomtrusselen.

Sung Kim, USAs spesialutsending til Nord-Korea, besøkte denne uka Sør-Koreas hovedstad Seoul med høytstående embetsfolk. De ble enige om at det behøves en sterk respons til Nord-Koreas «destabiliserende oppførsel», heter det.