Ukraina avviser russiske påstander om at Mariupol har falt

NTB

Russiske påstander om at den strategisk viktige havnebyen Mariupol har falt stemmer ikke, ifølge Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj.

Byen har vært beleiret i snart to måneder, og torsdag kunngjorde Russlands president Vladimir Putin i en opptreden med forsvarsminister Sergej Sjojgu på statlig TV at kampene for å «befri Mariupol» har vært vellykkede.

Videre gratulerte han Sjoigu og sa at han trakk ordren om å storme stålverket Azovstal i byen, der de gjenværende ukrainske styrkene og angivelig også hundrevis av sivile, har forskanset seg.

Planen nå er å forsegle verket «slik at ikke engang en flue kan ta seg inn eller ut», ifølge Putin. Videre ba han nok en gang dem inne i verket, om å legge ned våpnene og overgi seg om de vil slippe unna med livet i behold.

Mariupol, som ligger sør i Ukraina ved Azovhavet, er strategisk viktig for å skape en landforbindelse mellom den annekterte Krim-halvøya og de russiskstøttede utbryterrepublikkene Luhansk og Donetsk i Øst-Ukraina.

Byen fortsetter å stå imot russerne, hevdet Zelenskyj i sin faste videotale torsdag kveld.

– Trass i hva okkupantene sier om dem, sa presidenten. Tidligere sa han at byen ikke var helt fortapt.

Fæl situasjon

En leder blant de ukrainske styrkene som er igjen inne i stålverket sa til BBC torsdag at delene som er over bakken, stort sett er bombet i stykker og at det ligger sivile fastklemt under kollapsede bygg.

– Alle bygningene i Azovstal-området er praktisk talt ødelagt. De slipper tunge bomber, bunker-knusende bomber som forårsaker store ødeleggelser. Vi har sårede og døde inne i bunkerne, og noen sivile sitter fast under de kollapsede bygningene, sa Svjatoslav Palamar fra den kontroversielle Azov-brigaden i det ukrainske forsvaret. BBC har ikke kunnet verifisere påstandene hans.

Azov-brigaden ble stiftet av nynazister, og ble senere tatt inn i den ukrainske nasjonalgarden. Sammen med en marinebrigade, grensevakter og politibetjenter, er de siste ukrainske styrkene i Mariupol.

Ifølge Palamar oppholder de sivile seg atskilt fra styrkene i kjellere med mellom 80 og 100 personer i hver. Det er imidlertid uklart hvor mange som er igjen, da flere bygninger er ødelagt, og styrkene ikke får tatt seg til dem på grunn av angrepene.

I tillegg er inngangene til flere av bunkerne blokkert av tunge betongplater som kun kan flyttes av tungt maskineri, ifølge Palamar.

Flere muligheter

– Situasjonen er vanskelig og fæl, sa Zelenskyj til journalister i Kyiv, men han sa videre at det fortsatt er flere måter å befri byen på.

– Det er en militær vei vi kan gå, og vi forbereder oss på det, sa Zelenskyj. Videre sa han at Ukraina trenger vestlig hjelp for å få til dette.

Den ukrainske presidenten sa også at en løsning kan finnes langs det diplomatiske og humanitære sporet. Han listet opp flere forslag de har fremmet til russerne, blant annet en utveksling av sårede.

Videre nevnte han at Russland har avvist et forslag om våpenhvile i forbindelse med påsken i den ortodokse kirken, som starter søndag.

Langvarig beleiring

Mariupol ble beleiret av russiske styrker og russiskstøttede separatister kort tid etter Russland invaderte Ukraina 24. februar. Over 300.000 av byens 450.000 innbyggere har flyktet.

Ifølge Ukrainas visestatsminister Iryna Veresjtsjuk lyktes det ikke å opprette en humanitær korridor for evakuering torsdag. Onsdag forlot fire busser med sivile byen.

– Alt er vanskelig, kaotisk, tregt og, selvfølgelig, uærlig fra russisk hold, skrev Veresjtsjuk på Telegram.