Asia-børsene åpnet med nedgang etter at Wall Street endte i minus

NTB

Tokyo-børsen åpnet med tydelig nedgang fredag, etter at de viktigste amerikanske børsindeksene alle endte i minus dagen i forveien.

Hovedindeksen Nikkei 225 i Tokyo gikk ned 1,5 prosent i den tidlige handelen, mens den bredere Topix-indeksen falt 1,2 prosent.

På Wall Street åpnet torsdagen med oppgang etter gode resultater fra Tesla og optimistiske utspill fra sentrale flyselskap, før det snudde midtveis.

Nedgangen knyttes til at den amerikanske sentralbanksjefen sa at det må gjøres mer for å håndtere inflasjonen i landets økonomi, noe som kan tyde på at styringsrenta vil heves merkbart de kommende månedene.

Til slutt endte industriindeksen Dow Jones ned 1 prosent, mens den bredt sammensatte Samp;P 500 endte ned 1,5 prosent. For teknologitunge Nasdaq var nedgangen større, 2 prosent.