Mann offisielt erklært som mistenkt i Madeleine McCann-saken

Madeleine McCann før hun forsvant fra et portugisisk feriekompleks.

NTB

En mann i Tyskland er offisielt erklært som mistenkt i forsvinningen til den britiske treåringen Madeleine McCann i 2007, opplyser portugisiske myndigheter.

Erklæringen har kommet på forespørsel fra portugisisk hold, skriver nyhetsbyrået AFP.

Påtalemyndigheten i byen Portimao i Algarve-regionen, sier at den mistenkte ble utpekt som en offisiell mistenkt i saken onsdag.

Treåringen Madeleine McCann forsvant 3. mai 2007 mens hun var på ferie i Praia da Luz i Portugal sammen med foreldrene.

Navngitt tysker

Tysk politi opplyste i 2020 at de etterforsket en tysk mann, som allerede satt fengslet, i forbindelse med forsvinningen. Han ble identifisert som Christian Brückner både i tyske og internasjonale medier og er i midten av førtiårene.

Han soner nå en dom i en annen sak. I 2019 ble han kjent skyldig i å ha voldtatt en 72 år gammel amerikansk kvinne i hennes bolig i Praia de Luz i 2005.

Flere medier har torsdag identifisert mannen som er utpekt som «Christian B» og skriver at han også er mistenkt for en annen voldtekt.

Tysk politi har tidligere sagt at de mener mannen drepte den britiske treåringen, som skulle fylt fire år få dager etter at hun forsvant. En omfattende etterforskning av saken har så langt ikke ført fram, og jenta er aldri blitt funnet.

Mannen som politiet mistenker står bak forsvinningen, reiste rundt i Portugal i en campingbil da Madeleine forsvant. Han har også vært etterforsket for flere andre seksualforbrytelser.

Enorm oppmerksomhet

Forsvinningen førte til en enorm innsats for å finne treåringen, og bilder av henne ble vist både i nyhetsinnslag og trykket på plakater.

Portugisisk politi henla saken i 2008, før de gjenåpnet den fem år senere.

– Saken ble gjenåpnet etter at nye elementer kom fram i lyset, sa en talsmann for påtalemyndigheten til AFP den gangen.

Siden da han etterforskningen skjedd i samarbeid med britiske og tyske myndigheter.

I tyske medier skrivers det at den siste utviklingen i saken først og fremst er teknisk skritt, men at det kan hjelpe påtalemyndigheten å ta ut tiltale mot mannen.

Det kan også ha med å gjøre at det 3. mai er 15 år siden Madeleine forsvant og at dette er foreldelsesfristen for drapssaker i Portugal.