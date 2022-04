Guardian: Analyser tyder på at Russland har brukt klasebomber mot sivile i Ukraina

NTB

Russland har brukt klasebomber mot sivile på en rekke steder i Ukraina, viser analyser gjort at avisa Guardian og journalistkollektivet Bellingcat.

Dokumentasjonen er samlet inn av Guardian under besøk i Butsja, Hostomel og Borodjanka, byer der russiske soldater anklages for brutale overgrep mot sivilbefolkningen.

Ifølge den britiske avisen viser bildene at russiske styrker har brukt klaseammunisjon, klasebomber og svært kraftige bomber uten styresystemer i befolkede områder. Bombene skal ha ødelagt minst åtte sivile bygninger.

Bellingcat, som er et nettbasert journalistkollektiv, har mottatt noen av bildene som Guardian har samlet inn. Gruppen bekrefter at bildene blant annet viser halene på klasebomber av typen RBK-500, samt hva slags ammunisjon som er brukt, og hva som er brukt til å skyte den ut.

Russland har gjentatte ganger avvist at landet har angrepet sivile i Ukraina.

Over 100 av verdens land har nedlagt forbud mot klasevåpen, men verken Russland eller Ukraina har signert traktaten.

Klasebomber er laget slik at de skyter ut en masse mindre bomber som så spres utover et stort område. Dermed er det stor fare for at de rammer vilkårlige sivile. Sprenglegemene kan også bli liggende udetonert slik at de fortsetter å utgjøre en fare for sivile i lang tid etter at de ble avfyrt.