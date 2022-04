Fem svenske statsborgere drept i Ukraina

Medlemmer av en georgisk legion trener sivile i selvforsvar i Kiev, Ukraina fredag 4. februar. Den paramilitære enheten ble dannet av etniske georgiske frivillige for å kjempe mot russisk aggresjon i Ukraina i 2014, og inkluderer nå mennesker av ulike nasjonaliteter. Både svenske og norske statsborgere har vervet seg til The International Legion of Defense of Ukraina. (AP Photo / Efrem Lukatsky)

Russisk UD har informert den svenske ambassaden om dødsfallene.

De fem svenskene tilhørte trolig den frivillige internasjonale brigaden som kjemper på ukrainsk side mot de russiske okkupasjonsstyrkene.

– Den svenske ambassaden i Moskva har mottatt informasjon fra russiske myndigheter om at fem svenske statsborgere er døde i Ukraina. Informasjonen er svært kortfattet og identitetsopplysninger mangler. Ambassaden undersøker nå denne informasjonen, heter det i en uttalelse gjengitt av svenske medier, deriblant SVT.

20.000 utlendinger kjemper trolig på ukrainsk side



En ukrainsk soldat bærer på et svenskprodusert våpen av typen NLAW, også kalt Robot-57, i Kyiv. Les mer Lukk

Da krigen brøt ut meldte flere svenske statsborgere seg frivillig til å kjempe med våpen i hånd. Flere nordmenn skal også ha krysset grensen til Ukraina for å verve seg til tjeneste.

De fleste utlendinger som deltar i krigen har sluttet seg til The International Legion of Defense of Ukraina. Hit kommer frivillige fra hele verden for å stå under felles kommando.

Trolig har mer enn 20.000 utenlandske krigere sluttet seg til den ukrainske hæren.

Stoler ikke på russerne: – Jeg tviler sterkt

Ifølge talsmann for Den internasjonale legionen er det tvilsomt om opplysningene stemmer.

– Den ukrainske hærens politikk er å ikke kommentere sine egne tap, så selv om det var sant, kan jeg ikke bekrefte det. Men jeg tviler sterkt på at dette stemmer, vi vet at russerne tidligere har spredt påstander om dødsfall blant utenlandske soldater som senere har vist seg å være overdrevet, sier korporal Damien Magrou til Expressen.

Ifølge det svenske nyhetsbyrået TT har mer enn 670 svensker sluttet seg til krigen mot Russland, men opplysningene er ikke bekreftet.