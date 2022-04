Guvernør: Russland kontrollerer 80 prosent av Luhansk

NTB

Russiske styrker og russiskstøttede separatister kontrollerer nå 80 prosent av Luhansk-regionen øst i Ukraina, ifølge guvernør Serhij Hajdaj.

Før den russiske invasjonen i februar kontrollerte separatistene rundt 60 prosent av Luhansk-regionen, som proklamerte uavhengighet i 2014.

Lederen for utbryterrepublikken, Leonid Pasetsjnik, hevdet for en uke siden at separatistene hadde tatt kontroll over mellom 80 og 90 prosent av republikken.

På spørsmål om separatistene på sikt ønsker at Luhansk skal bli en del av Russland, svarte Pasetsjnik bekreftende.

– Jeg tror ganske sikkert at den tid vil komme, sa han.

Guvernøren i Luhansk-regionen, Serhij Hajdaj, bekrefter at separatistene rykker fram med russisk hjelp. Byen Kreminna falt denne uka, og Rubizjne var torsdag truet, ifølge ham. Separatistene hevder å ha erobret byen. Popasna er også under angrep.

– Okkupantene kontrollerer bare deler av disse byene og er ikke i stand til å innta sentrum, sier Hajdaj.

I byen Sievjerodonetsk, der det bor over 100.000 mennesker, er samtlige matvarelagre nå ødelagt i russiske angrep, sier guvernøren.

– Det er ikke ett eneste intakt lager igjen i Sievjerodonetsk, sier Hajdaj. Ifølge ham er nå avhengige av nødhjelpsrasjoner.