Sikkerhetsekspert advarer Ukraina: – Et russisk tap kan medføre masseutslettelse

Krigen i Ukraina er inne i en ny fase hvor kampene i stor grad dreier seg om Donbas og den østlige kystlinjen av Europas nest største land. En lokal ukrainsk seier er ikke udelt positiv, mener ekspert.

– Slaget om Donas er i gang, sa Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj tirsdag.

Ordene bærer tyngde, og i dem ligger risikoen for at Ukraina taper en del av landet sitt. Men den russiske snuoperasjonen kom ikke uanmeldt. Ukrainske myndigheter hadde i et par uker observert og rapportert tegn til omstrukturering av russiske styrker i Ukraina.

Kampen om Ukrainas skulder

Dersom Russland får kontroll på Luhansk, Donetsk og Mariupol vil de ha en komplett landlinje til annekterte Krim. Les mer Lukk

Store styrker bevegde seg ut av områdene rundt hovedstaden Kyiv og andre vestlige byer, og vendte nesten mot Donbas og Mariupol. Dersom Russland klarer å ta Donbas og den strategisk viktige havnebyen Mariupol, vil de ha direkte landeforbindelse mellom Russland og okkuperte Krim, som de annekterte i 2014.

Nå har en rekke vestlige land trappet opp sin våpenleveranse til Ukraina, blant annet har Norge besluttet å donere Mistral-luftvernsystem til Ukraina.

– Mistral-luftvernsystem er et effektivt våpen som har blitt brukt i Sjøforsvaret, og som vil være til stor nytte for Ukraina, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram i en pressemelding onsdag.

En ukrainer sykler forbi flammehavet i byen Kharkiv i Ukraina. Les mer Lukk

Kan vinne i øst – men tape hele landet

Håpet er at Ukraina skal klare å kjempe mot og unngå full okkupasjon av Luhansk, Donetsk, Mariupol og resten av Ukrainas østlige skulder. Men en seier er ikke udelt positivt, mener sikkerhetsekspert Jose Miguel Alonso-Trabanco ved Centre for Defence and Security Studies ved Massey University i New Zealand.

– Dersom ikke Russland oppnår rask seier, så vil dette bli en lang og seig krig som vil kunne resultere i en masseutslettelse av landets fundamentale infrastruktur, politikk, økonomi og ikke minst folk. De vil sørge for at Ukraina aldri vil klare å reise seg igjen, advarer Alonso-Trabanco til Al Jazeera.

I tillegg til Luhansk og Donetsk er Mariupol en av Russlands sentrale mål, og det har pågått en innbitt kamp mellom russiske og ukrainske styrker i den historiske havnebyen siden krigen begynte. Det befinner seg fremdeles flere tusen sivile i den ruinerte byen, og ukrainske myndigheter har forsøkt gjentatte ganger å evakuere folk ut av den svært utsatte byen.

Et bombet teater i Mariupol.

Russland hevder å ha tatt Mariupol

Torsdag opplyste forsvarsminister Sergej Sjojgu president Vladimir Putin om at russiske styrker hadde tatt kontroll over Mariupol. Ifølge Sjojgu har russerne evakuert 142.000 sivile fra Mariupol, og han opplyste også at 1478 ukrainske soldater har overgitt seg.

Over 300.000 av Mariupols 450.000 innbyggere har flyktet siden de russiske angrepene begynte, men disse kan nå vende hjem etter «Russlands vellykkede frigjøringsaksjon», ifølge Kreml.

Den ukrainske offiseren Serhiy Volyna forteller Washington Post at soldatene ikke har tenkt å overgi seg, og at de ikke stoler på russiske styrkers lovnad om sikkerhet og skånsomhet dersom de velger å legge ned våpnene sine.

Dersom Mariupol havner under russisk okkupasjon, og Russland får kontroll over Donetsk og Luhansk, vil de ha tatt Ukrainas østlige skulder.