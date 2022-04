Putin: Stålverket i Mariupol skal ikke stormes

NTB

Russland kontrollerer nå Mariupol, men vil ikke storme stålverket i utkanten av byen der ukrainske soldater holder stand, sier forsvarsminister Sergej Sjojgu.

Sjojgu orienterte torsdag president Vladimir Putin om situasjonen i havnebyen ved Svartehavet, som er inntatt av russiske styrker og russiskstøttede separatister.

Rundt 2.000 ukrainske soldater har angivelig forskanset seg på det store Azovstal-stålverket i utkanten av byen og nekter å overgi seg. Det skal også befinne seg rundt 1.000 sivile der.

Avblåste

Russiske styrker har truet med å storme stålverket, men Putin avblåste torsdag planen og ga ifølge Sky News beskjed om at det i stedet skal innføres en blokade av området slik at ikke engang «en flue» kan passere uten at det blir oppdaget.

– Det er ingen grunn til å krabbe inn i stålverkets katakomber, sa Putin.

Han forsikret videre at alle som forlater stålverket, vil bli behandlet med respekt.

Desperat bønn

Onsdag kom det en desperat bønn om hjelp fra en av de ukrainske offiserene på stålverket.

– Fienden er ti ganger flere enn oss. Vi ber verdens ledere om å hjelpe oss. Vi ber dem om å få oss ut herfra og ta oss med til et tredjeland, sa Serhij Volljna i Ukrainas 36. marinebrigade.

– Vi står nå overfor våre siste dager, om ikke timer, la han til.

Har overgitt seg

Ifølge Sjojgu har russerne evakuert 142.000 sivile fra Mariupol, og han opplyste også at 1.478 ukrainske soldater har overgitt seg.

Over 300.000 av Mariupols 450.000 innbyggere har flyktet siden de russiske angrepene begynte, men disse kan nå vende hjem etter «Russlands vellykkede frigjøringsaksjon», ifølge Kreml.