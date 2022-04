Vestlige land advarer mot russiske dataangrep

NTB

Fem vestlige land, blant dem USA, hevder Russland planlegger et stort dataangrep mot land som støtter Ukraina militært.

– Etterretning indikerer at den russiske regjeringen nå vurderer alternativer for et potensielt dataangrep, heter det i en advarsel fra etterretningstjenestene i USA, Storbritannia, Canada, Australia og New Zealand.

Angrepet kan bli rettet mot myndighetene, statlige institusjoner og næringslivet, heter det i advarselen, som er omtalt av The Guardian.

Russiskstøttede hackere har både evne til å lamme store datanettverk og til stjele å store mengder data uten at dette nødvendigvis blir oppdaget, heter det i advarselen, som navngir en rekke grupper, både private og med bånd til russisk etterretning.

Vestlige land forsyner Ukraina med store mengder våpen, noe som har bidratt til å påføre Russland store tap siden invasjonen av nabolandet 24. februar.