Dette skjedde i Ukraina i natt

NTB

Dette er noen av de viktigste hendelsene knyttet til krigen i Ukraina natt til torsdag 21. april.

* Tsjetsjenias leder Ramzan Kadyrov sier han er helt sikker på at Russland vil ta kontroll over stålverket Azovstal i Mariupol torsdag.

– I dag, enten før eller etter lunsj, vil Azovstal være helt under kontrollen til de russiske styrkene, sa Kadyrov, hvis styrker kjemper i Ukraina. Han sa videre at de ukrainske styrkene som har forskanset seg i stålverket, vil få muligheten til å overgi seg. Gjør de det, er han sikker på at det russiske lederskapet vil ta «den riktige avgjørelsen».

Les de ferskeste nyhetene om krigen her.

* Ukraina foreslår å holde en forhandlingsrunde med Russland i den beleirede havnebyen Mariupol.

– Uten noen betingelser. Vi er klare til å holde en forhandlingsrunde i Mariupol, skriver Ukrainas hovedforhandler og rådgiver for president Volodymyr Zelenskyj, Mykhailo Podoljak, på Twitter.

Han la til at han ønsket forhandlingene for å kunne redde liv. Mariupol har vært under angrep fra russiske styrker og russisk-støttede separatister i to måneder, og over 300.000 av byens 450.000 innbyggere har flyktet.

* Russiske styrker kontrollerer nå 80 prosent av Luhansk-regionen øst i Ukraina, ifølge regionens guvernør Serhij Hajdaj.

Onsdag kveld skrev han på Telegram at byene Rubizjne og Popasna, som det har blitt utkjempet intense kamper om i ukevis, er under «delvis» russisk kontroll. Artilleriangrepene der har også spisset seg til, ifølge Hajdaj.

Da Russland invaderte Ukraina 24. februar, kontrollerte separatiststyrkene som Moskva har støttet siden 2014, rundt 30 prosent av Luhansk, som sammen med Donetsk utgjør Donbas-regionen. Rundt 70.000 mennesker antas å være igjen i regionen, skriver det tyske nyhetsbyrået DPA. Før invasjonen bodde det rundt 400.000 mennesker i Luhansk.

* Finansministrene i G7-landene sier de er enige om å gi Ukraina minst 24 milliarder dollar i ytterligere bistand i år, skriver Sky News. Beløpet tilsvarer godt over 210 milliarder kroner. I en uttalelse sier ministrene at de beklager Russlands deltakelse i internasjonale fora som G20, det internasjonale pengefondet IMF og Verdensbanken, som har møter denne uka, melder kanalen.

– Internasjonale organisasjoner og multilaterale fora burde ikke lenger samhandle med Russland som om det er «business as usual», skriver ministrene.

De legger til at G7 er klare for å tilby mer bistand ettersom Ukraina trenger det.