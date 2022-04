USA vet «nesten ingenting» om hvor våpenhjelp til Ukraina havner

NTB

USA har liten mulighet til å spore hva som skjer med våpenhjelpen etter at den har nådd Ukraina og vet «nesten ingenting» om hvor våpnene ender opp, melder CNN.

Vestlige land fortsetter å forsyne Ukraina med våpen, men frykten er at de kan havne i feil hender. En høyt plassert forsvarstjenestemann innrømmer overfor CNN at det alltid er en risiko for at våpnene over tid kan ende hos andre militære grupper.

– Vi har god oversikt en liten stund, men når de havner i krigståka, vet vi nesten ingenting. De forsvinner inn i et stort, svart hull, og etter kort tid har du nesten ingen oversikt, sier en av flere kilder kanalen har snakket med.

– Det er vanskelig å følge med når vi ikke har folk på bakken, sier en annen kilde. Den mangelen gjør det også vanskelig for vestlig etterretning å få pålitelig informasjon om ukrainske styrker og tap.

– Da ville vi fått slutt på denne krigen allerede

Tirsdag kveld sa talsperson John Kirby i det amerikanske forsvarsdepartementet at Ukraina hadde fått flere fly og deler til å reparere ødelagt utstyr. Onsdag endret imidlertid Pentagon meldingen til at Ukraina kun har mottatt flydeler.

Et ikke navngitt land skal ha tilbudt seg å levere krigsfly til Ukraina, men ifølge Kirby har Ukraina foreløpig «ikke mottatt hele fly fra et annet land».

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj fortsetter å be det internasjonale samfunnet trappe opp den militære bistanden landet trenger i kampen mot de russiske invasjonsstyrkene.

– Om vi hadde hatt tilgang til alle våpnene vi trenger, og som våre partnere har, ville vi fått slutt på denne krigen allerede, sa Zelenskyj tirsdag.