NTB

EU-president Charles Michel reiste onsdag på besøk til den ukrainske hovedstaden der han møtte president Volodymyr Zelenskyj, og gjentok EUs støtte til landet.

– Dere er ikke alene. Vi er med dere. Og vi vil gjøre alt vi kan for å støtte dere og sørge for at Ukraina vinner krigen, sa Michel på en felles pressekonferanse med den ukrainske presidenten onsdag kveld.

Han understreket også at Russlands president Vladimir Putin ikke vil lykkes i å splitte EU i spørsmålet om støtte til Ukraina.

– Målet til Kreml er å ødelegge Ukrainas suverenitet

– Målet til Kreml er å ødelegge Ukrainas suverenitet i tillegg til å skape splittelse i EU, og de vil ikke lykkes, sa han.

Zelenskyj gjentok på sin side at EU-medlemskap er en prioritering for Ukraina.

– Angående vårt fremtidige medlemskap i EU så er det en prioritering for vårt land, for styrken til folket vårt og for de som står klare til å forsvare landet vårt mot Russland, selv uten våpen, sa han.

Fritt og demokratisk

– Er i Kyiv i dag. I hjertet av et fritt og demokratisk Europa, skrev Michel på Twitter tidligere onsdag.

Han ble tatt imot på togstasjonen i Kyiv av Ukrainas visestatsminister for integrering, Olga Stefanisjyna.

– Historien vil ikke glemme krigsforbrytelsene som er begått her, i Butsja og mange andre byer. Det kan ikke bli fred uten rettferd, tvitrer han noe senere mens han blir vist ødeleggelsene i Borodjanka nordvest for Kyiv.

Første skritt

Tidligere har EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen vært i Kyiv for å vise sin støtte, noe som ble tatt som et «første positivt skritt i retning av EU-medlemskap».

– Mitt budskap er at Ukraina tilhører den europeiske familien. Ukraina marsjerer i retning av en europeisk fremtid, sa von der Leyen.

Hun overleverte et spørreskjema om medlemskap til Zelenskyj, som mandag overleverte svaret og håpet Ukraina raskt kunne få status som EU-kandidat.