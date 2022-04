Tyskland vil fase ut oljeimporten fra Russland i løpet av året

Tysklands utenriksminister Annalena Baerbock sier ifølge Reuters at Tyskland skal fase ut oljeimporten fra Russland. Arkivfoto: Olivier Matthys / AP / NTB

NTB

Tyskland vil i løpet av 2022 fase ut oljeimporten fra Russland og vil avslutte den helt innen utgangen av året, sier utenriksminister Annalena Baerbock.

– Jeg sier her et klart og utvetydig ja, Tyskland skal også fase ut russisk energiimport fullstendig, sa Baerbock onsdag etter et møte med sine baltiske kolleger ifølge Reuters.

EU jobber for tiden med et utkast til sanksjoner mot russisk olje, men medlemslandene er uenige, og eventuelle sanksjoner vil trolig ikke tre i kraft før om lenge. EU vedtok nylig et forbud mot import av russisk kull, noe som trer i kraft i august.

– Tyskland vil halvere oljeimporten til sommeren og være på null innen utgangen av året, og så vil utfasingen av gass følge i tråd med et felles europeisk veikart. Vår felles utfasing, EUs fullstendige utfasing, er vår felles styrke, fortsatte Baerbock.