Russland bekrefter test av skrekkvåpen: Verdens kraftigste atomrakett

Dette bildet er fra et videoopptak frigitt av det russiske forsvarsdepartementet 20. april 2022, og viser oppskytingen av det interkontinentale ballistiske missilet «Sarmat» på prøvefeltet i Plesetsk i Russland.

Putin sier det kraftige atomvåpenet er en kraftig advarsel til dem som vurderer å true Russland militært.

– Dette unike våpenet vil sørge for at de som med aggressiv retorikk prøver å true landet vårt tenker seg om to ganger, advarer Putin i en TV-kommentar, melder AFP.

Nato har gitt raketten tilnavnet «Satan».

Originalen ble betegnet som SS-9 av Nato, og var det tidligere Sovjetunionens andre interkontinentale ballistiske missil.

Den var en del av våpenkappløpet under Den kalde krigen.

Skal kunne ramme mål hvor som helst i USA

Den nyeste versjonen av det interkontinentale ballistiske missilet R-36, kalt SS-18 av NATO, skal kunne ramme mål hvor som helst i USA med minst ti 18-25 megatonn atomstridshoder, ifølge military.com.

Russiske myndigheter bruker betegnelsen «Sarmat» om det fryktinngytende våpenet.

– Jeg gratulerer dere med den vellykkede oppskytingen av den interkontinentale ballistiske raketten Sarmat. Det vil styrke kamppotensialet til våre væpnede styrker, sa Putin i sin hilsen til den russiske hæren etter oppskytingen som fant sted 20. april.

Kan utslette et område på størrelse med Texas eller Frankrike

Den nye ballistiske raketten skal veie mer enn 200 tonn og være i stand til å transportere flere stridshoder. Raketten skal ha kapasitet til å utslette et område på størrelse med Texas eller Frankrike.

Raketten er utstyrt med et hypersonisk system som gjøre den vanskeligere å oppdage på radar, og skal ifølge russisk militære være immun mot amerikanske missilforsvarssystemer.

Sarmat tilhører Russlands neste generasjons raketter, som Putin har kalt «uovervinnelige». Disse inkluderer også «Kinzhal» og «Avangard» hypersoniske missiler.

Putin: Kan treffe ethvert mål på hele jordkloden

I forrige måned opplyste russiske myndigheter at de brukte Kinzhal for første gang i krigføring for å slå ut mål i Ukraina, skriver Moscow Times.

– Sarmat er det kraftigste missilet med lengst rekkevidde for ødeleggelse av mål i verden, noe som vil øke kampkraften til vårt lands strategiske atomstyrker betydelig, heter det i en uttalelse fra det russiske forsvarsdepartementet.

Ifølge Vladimir Putin kan raketten treffe ethvert mål på hele jordkloden.