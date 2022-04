Anders Tegnell får ikke toppjobb i WHO

Sveriges tidligere statsepidemiolog skulle egentlig begynne i WHO, men nå er det klart at han ikke får jobben.

I starten av mars ble det kjent at Anders Tegnell slutter som Sveriges statsepidemiolog for å begynne i en toppjobb i Verdens helseorganisasjon (WHO).

Men nå er det klart at Tegnell ikke får WHO-jobben likevel. Det melder svenske Folkhälsomyndigheten onsdag.

– Etter en prosess i WHO har det vist seg at det ikke har vært mulig å komme til enighet, opplyser Folkhälsomyndigheten.

– Jeg er skuffet

Tegnell skal i stedet jobbe med internasjonale forpliktelser ved Folkhälsomyndigheten i Sverige, heter det i pressemeldingen.

– Det er klart jeg er skuffet. Vi trodde at vi hadde fått tydelige tegn på at dette kom til å bli noe av. Men nå ser jeg frem til å jobbe med disse viktige sakene i Folkhälsomyndigheten i stedet, sier Tegnell ifølge Expressen.

Tegnell gikk av som statsepidemiolog 14. mars.

Mye kritikk

I mars ble det opplyst at Tegnell skulle jobbe som seniorekspert for WHO, Der skulle han jobbe i en gruppe som skal samordne arbeidet mellom WHO, FNs barnefond Unicef og vaksinealliansen Gavi.

Tegnell ble et kjent ansikt som Sveriges statsepidemiolog under coronapandemien, hvor han fikk mye kritikk for Sveriges omstridte strategi.