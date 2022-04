USA frykter at våpnene havner i feil hender: – De forsvinner i et enormt sort hull i Ukraina

Amerikansk etterretning innrømmer at de ikke aner hvor våpnene de sender til Ukraina faktisk ender opp.

Hva skjer egentlig med våpnene som blir sendt som bistand til Ukraina? Vi vet ikke, innrømmer amerikansk etterretning.

En rekke land har valgt å bistå med forsvarsvåpen og utstyr til Ukraina, deriblant Norge, og vestlige land har tatt i bruk en rekke tiltak for å sørge for at våpnene kommer seg trygt inn i Ukraina. Blant tiltakene er hemmelighold rundt hvor utstyret ankommer og hvilke grenseområder som benyttes til å frakte våpnene inn i Ukraina. Men hva skjer når våpnene er på ukrainsk territorium?

– Havner i krigens tåkeheim

Sjansen er der for at våpnene havner i feil hender, men det er en sjanse USA og andre land er villig til å ta.

USA har sendt våpen og utstyr til en verdi av flere hundre millioner dollar som bistand til Ukraina i krigen mot supermakten Russland. Skjult i vedtaket ulmer faren for at våpnene skal havne i russiske hender og brukes mot ukrainske mål.

– Vi har kontroll på våpnenes ferd til Ukraina, men så snart de havner i krigens tåkeheim mister vi dem ut av synet. Det er som om de forsvinner inn i en enormt sort hull i Ukraina, sier en ikke navngitt kilde fra amerikansk etterretning til CNN.

En ukrainsk mann sitter med et våpen i fanget i Kyiv i Ukraina.

Tar sjansen

USA er likevel villig til å ta sjansen, vel vitende om at våpnene kan havne i feil hender, og mener at Ukraina ville stått i langt større fare uten våpentilførselen. Men det ligger også en annen motivasjon til grunn.

USA kan ikke gå inn i Ukraina uten å risikere krig mellom to supermakter, og dermed kaste Nato inn i krigen. Derfor er alliansen avhengig av informasjon fra ukrainske soldater og ukrainske myndigheter, noe de får i bytte mot assistanse.

– Det er svært vanskelig å følge en krigsstuasjon uten folk på bakken, sier amerikansk etterretning til CNN.

Norge donerer luftvernsystem

USA og andre Nato-land bistår med våpen basert på forespørsler fra Ukraina om hva landet trenger. Onsdag besluttet Norge å donere Mistral-luftvernsystem til Ukraina.

– Mistral-luftvernsystem er et effektivt våpen som har blitt brukt i Sjøforsvaret, og som vil være til stor nytte for Ukraina, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram i en pressemelding onsdag.

Mistral-systemet har blitt benyttet på mineryddere og korvetter (marinefartøy mindre enn fregatter, red.anm). Det er en type luftvern som Forsvaret har planlagt å erstatte og vil ikke få konsekvenser for den nasjonale beredskapen, ifølge Forsvarsdepartementet.