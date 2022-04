Bloomberg: Misnøyen mot Putin øker på innsiden av Kreml

Kilder på innsiden av Kreml forteller til Bloomberg at ingenting tyder på at Vladimir Putin vil endre kurs.

Krigen i Ukraina har nå pågått i åtte uker, og det er lite som tyder på noen våpenhvile med det første.

Russland har hele tiden omtalt krigen som en militær «spesialoperasjon», men nå øker presset på president Vladimir Putin fra hans innerste krets.

Det amerikanske nyhetsbyrået Bloomberg har snakket med ti høytstående kilder som skal ha god kjennskap til hva som foregår på innsiden av Kreml. Kildene skal være sentrale personer fra regjeringen og statlige selskaper.

Det skal nå være en liten, men voksende gruppe, som skal være misfornøyde med krigføringen og bakgrunnen for invasjonen. De mener invasjonen av Ukraina var en «katastrofal feil», som vil sette Russland flere år tilbake, skriver Bloomberg.

Opplysningene er ikke offisielt bekreftet. Ingen vil stå fram med navn, av frykt for reaksjoner hvis de uttaler seg offentlig.

Putin skal ha avvist advarsler



Kildene forteller videre at det er ingenting som tyder på at Putin vil endre kurs, og at ingenting tyder på at noen vil utfordre presidenten i Russland. Noen av kildene frykter også at Putin kan komme til å anvende atomvåpen i «begrenset omfang», hvis krigen ikke går slik han ønsker.

Ifølge Bloombergs kilder skal Putin være trygg på at det russiske folket står bak ham. Kildene forteller også at Putins svært begrensede krets av nære rådgivere er blitt enda mindre.

Høytstående tjenestemenn skal ha forsøkt å forklare Putin at at de omfattende sanksjonene mot landet vil være ødeleggende, og viske ut to tiår med vekst og høyere levestandard.

Men disse advarslene skal Putin ha avvist, og uttalt at Vesten ikke har gitt ham noe annet alternativ enn å gå til krig.

Putin: – Strategien for blitskrigen har mislyktes

Putin hevdet tidligere denne uken at sanksjonene mot Russland har mislyktes. I et videomøte med Russlands ledere mandag, sa Putin at vestlige land «forventet å raskt ødelegge den økonomiske situasjonen, fremprovosere panikk i markedene, kollaps av banksystemet og massekonkurser i landet».

– Strategien for den økonomiske blitskrigen har mislyktes, sa Putin.

Den russiske presidenten hevdet i stedet at sanksjonene har ført til forverring av økonomien i Vesten, med eskalerende inflasjon og fall i levestandarden.

Kun én høytstående tjenestemann har så langt sluttet i stillingen sin etter invasjonen: Klimautsending Anatolij Tsjubais.

Bloomberg har bedt Putins talsmann Dmitrij Peskov kommentere opplysningene, uten å få svar.