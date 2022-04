Hepatitt-utbrudd i Europa kan skyldes virus – FHI ber norske sykehus være årvåken

Forrige uke slo britiske helsemyndigheter alarm om en plutselig økning i tilfeller av alvorlig hepatitt hos små barn i Storbritannia. Nå opplever en rekke europeiske land det samme. FHI advarer norske sykehus.

Det har gått nøyaktig én uke siden britisk helsevesen gikk ut og varslet en plutselig brå økning av uforklarlig hepatitt hos små barn. På det tidspunktet hadde Storbritannia registrert 60 tilfeller. På en uke er ytterligere 14 tilfeller bekreftet, samt tre tilfeller i Spania og ni tilfeller i den amerikanske delstaten Alabama.

Lignende sykdomstilfeller har også dukket opp i Nederland og Danmark, skriver det vitenskapelige tidsskriftet Science.

– Det vi ser nå er et alvorlig fenomen, hvor barn som var helt friske for noen få dager siden, plutselig blir alvorlig syke, sier den britiske barnelegen Deirdre Kelly til Science.

Bildet viser den alvorlige leverinfeksjonen hepatitt b. Les mer Lukk

Nå går WHO og det europeiske smittevernbyrået ECDC ut og advarer helsemyndigheter.

Mysterie-utbrudd

Det er usikkert hva som har forårsaket hepatitt-tilfellene, som er en betennelse i leveren, men en ledende årsak til sykdom er virus. Men normalt utvikler ikke ellers friske barn alvorlige tilfeller av sykdommen, og nettopp dette bekymrer forskerne. Så langt har ingen av barna mistet livet, men syv av dem er avhengig av levertransplantasjon for å klare seg.

– Denne plutselige og helt uforklarlige økningen bør tas på alvor, og vi kan utelukke at det er forårsaket av de ledende årsakene til hepatitt, skriver WHOs europakontor i en e-post til Science.

Overlege Preben Aavitsland i Folkehelseinstituttet advarer norske sykehus. Les mer Lukk

FHI advarer norske sykehus

Enn så lenge er det ikke registrert tilfeller i Norge, og FHI følger saken tett i samarbeid med ECDC. Overlege for smittevern ved FHI Preben Aavitsland ber norske sykehus følge nøye med.

– Vi ber barneavdelingene på landets sykehus om å være årvåkne, sier Aavitsland til ABC Nyheter.

Hepatitt-utbruddet ble først oppdaget av skotsk helsevesen 31. mars, etter at en gruppe barn i alderen tre til fem år ble innlagt på sykehuset i Glasgow alvorlig syke. Samtlige fikk diagnosen alvorlig hepatitt uten en åpenbar forklaring på hvorfor de hadde utviklet sykdommen. Normalt registrer Scotland om lag fire årlige tilfeller av alvorlig hepatitt, nå har de bekreftet 13 tilfeller på tre uker.

Også i England skal det være snakk om barn i alderen to til fem år, skriver UK Health Security Agency.

Den ledende teorien blant forskere er at hepatitt-tilfellene er forårsaket av et adenovirus. På bildet ser man et adenovirus som normalt forårsaker forkjølelse. Les mer Lukk

Kan være forårsaket av adenovirus

Forskere jobber på spreng med å identifisere årsaken til utbruddet. Den ledende teorien er et adenovirus, en familie av virus som ofte forårsaker forkjølelse. Navnet «adenovirus» kommer av adenoide vegetasjoner, det som på folkemunne kalles falske mandler i svelget, og virusene kan gi akutte infeksjoner i luftveiene, ofte med betennelse i hals, svelg og slimhinner, skriver Store medisinske leksikon.

Om lag halvparten av de syke barna i Storbritannia har testet positivt for adenovirus, samt alle barna i Alabama, hvor to barn har behov for levertransplantasjon. Forskere understreker at adenovirus kun er den ledende årsaksteorien, og at grunnlaget enn så lenge er for tynt til å kunne konkludere.