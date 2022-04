Viseordfører: Mariupols gjenværende innbyggere mangler alt

NTB

De gjenværende 130.000 innbyggerne i Mariupol trenger mat, vann, medisiner og hjelp, sier viseordfører Sergej Orlov.

Den ukrainske havnebyen har i over 50 dager vært under russiske fly- og artilleriangrep angrep og de gjenværende innbyggerne der «mangler alt, mangler et liv», sier Orlov til BBC.

De ukrainske soldatene i Mariupol, som har forskanset seg på det store Azovstal-stålverket, finner det nå «svært vanskelig» å forsvare seg, sier han.

Russiske styrker angriper stålverket både fra lufta og fra marinefartøy i Svartehavet, og de ukrainske styrkene trenger snarest tunge våpen for å kunne gjenerobre byen, sier Orlov.