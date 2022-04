Dette skjedde i Ukraina i natt

NTB

Dette er noen av de viktigste hendelsene knyttet til krigen i Ukraina natt til onsdag 20. april.

* Russland sender inn nesten alt de har til offensiven mot Donbas, ifølge Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj.

– De sender nesten alt og alle som kan bekjempe oss, sa Zelenskyj i en videotale tirsdag kveld. Ifølge ham har de russiske styrkene trappet opp innsatsen betraktelig mot Kharkiv-området i øst og mot Dnipro sentralt i landet. I Mariupol er situasjonen stadig svært alvorlig, ifølge Zelenskyj. Selv om Russland hevder de kun angriper militære mål, fortsetter de med å rette angrep mot boligområder og å drepe sivile, ifølge ham.

* En kommandør for de ukrainske marinestyrkene som kjemper i den beleirede byen Mariupol, sier de «kanskje står overfor våre siste dager, om ikke timer».

– Fienden er ti ganger så mange som oss, sier kommandør Serhij Volyna i en video på Facebook. Volyna er blant styrkene som har forskanset seg i stålverket Azovstal i Mariupol.

– Vi trygler alle verdensledere om å hjelpe oss. Vi ber dem om å hente oss ut og ta oss til territoriet til en tredjepartsstat, heter det videre.

* Det internasjonale atomenergibyrået IAEA har etter fem uker gjenopprettet kontakten med Tsjernobyl-kraftverket. Russiske styrker inntok kraftverket 24. februar og kontrollerte det i fem uker før de trakk seg tilbake 31. mars. IAEA mistet kontakten med kjernekraftverket 10. mars.

– Dette var åpenbart ikke en holdbar situasjon, og det er veldig gode nyheter at tilsynsmyndigheten nå kan kontakte kraftverket direkte når det trengs, sier IAEAs generaldirektør Rafael Grossi i en pressemelding.

* Ukraina har mottatt kampfly og reservedeler for å styrke luftforsvaret, opplyser USAs forsvarsdepartement. Pentagon nekter imidlertid å oppgi antall, type eller opprinnelseslandet til kampflyene og flydelene. Talsmann John Kirby sier til pressen tirsdag at ukrainske styrker «akkurat nå har til rådighet» flere kampfly enn de hadde for to uker siden. Han påpeker videre at USA har bidratt med forsendelsen av «noen reservedeler som har bidratt til deres flybehov».

– Men vi har ikke transportert hele fly, tilføyer Kirby.

* USA jobber angivelig med nok en pakke med militær støtte til Ukraina på rundt 800 millioner dollar, mindre enn en uke etter at en like stor pakke ble kunngjort. Det arbeides fortsatt med detaljene i pakka, opplyser tre høytstående tjenestepersoner i Biden-administrasjonen til CNN.

Ifølge NBC News ventes det at artilleri og titusenvis av granater blir deler av pakka, som kommer for å motarbeide en styrket russisk offensiv øst i Ukraina.

* Mer enn 5 millioner mennesker har forlatt Ukraina siden Russland invaderte landet, ifølge FNs høykommissær for flyktninger.

Ytterligere 7 millioner er internt fordrevet, ifølge generaldirektør António Vitorino I Den internasjonale organisasjonen for migrasjon (IOM).

* Både Belgia og Nederland planlegger å levere tyngre våpen til Ukraina, mens Tyskland vil betale for våpen som Ukraina trenger fra tysk industri.

På en felles pressekonferanse tirsdag kveld opplyste Belgias statsminister Alexander De Croo og Nederlands Mark Rutte at Ukraina kan regne med tyngre våpen fra begge land. De sa også at leveransene vil bli gitt i samarbeid med andre land, uten at de sa hvilke.