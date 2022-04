Mulig omkamp om munnbindpåbud i USA

Det kan bli omkamp om det skrotede munnbindpåbudet i USA, men kun om smittevernetaten CDC anbefaler det. En føderal dommer i Florida satte mandag et nasjonalt påbud om bruk av munnbind på offentlig transport til side. Foto: Richard Vogel / AP / NTB

NTB

Kjennelsen som satt til side det nasjonale kravet om munnbind på offentlig transport i USA, kan bli anket, men kun om smittevernetaten CDC anbefaler det.

Justisdepartementet opplyste tirsdag at kjennelsen, som kom fra en føderal dommer i Florida dagen i forveien, ikke vil ankes, med mindre CDC mener kravet om munnbind fortsatt er nødvendig.

Dommeren mener at CDC går ut over sine fullmakter og ikke fulgte riktig prosedyre eller rettferdiggjorde beslutningen om å forlenge påbudet til 3. mai.

Munnbindkravet skulle opprinnelig vare til 18. april, men CDC ville ha mer tid til å studere omikronvarianten som nå står for brorparten av smittetilfellene i USA.

Talsperson Anthony Coley fra justisdepartementet sier at munnbindkravet var en «lovlig bruk av myndigheten Kongressen har gitt CDC til å beskytte folkehelsa», og at det er «en viktig myndighet som departementet vil fortsette å jobbe for å beholde».

Tirsdag hadde smittevernetaten ikke tatt noen avgjørelse, opplyser tjenestepersoner til nyhetsbyrået AP.

På etatens nettsider heter det at de fortsatt anbefaler munnbind på offentlig transport, og at sidene vil bli oppdatert med ytterligere informasjon.

Flere av USAs største flyselskaper opplyste mandag at de droppet munnbindpåbudet.