Belgia og Nederland vil levere tunge våpen til Ukraina

NTB

Både Belgia og Nederland planlegger å levere tyngre våpen til Ukraina, sier landenes statsministre på en felles pressekonferanse.

Ifølge Belgias statsminister Alexander De Croo og Nederlands Mark Rutte vil de samarbeide med andre land, uten at de sa hvilke.

Våpenløftene kommer samtidig som Russland har innledet en stor offensiv i Donbas-regionen øst i Ukraina.

De Croo kalte volden i Donbas for et absolutt lavmål for Europa. Han sa også at sanksjonene mot Russland kommer til å bli skjerpet, men at dette tar lengre tid.