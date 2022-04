Politisjef: Over 1.000 sivile funnet drept i Kyiv-regionen

Frivillige legger lik i en lastebil som skal frakte dem til likhuset. Ifølge AP er det snakk om sivile. Det ukrainske innenriksdepartementet sier at det er funnet mer enn 720 drepte mennesker i Butsja og andre forsteder til Kyiv etter at de russiske styrkene trakk seg ut av området. Foto: Rodrigo Abd / AP / NTB

NTB

Over 1.000 sivile er funnet døde i Kyiv-regionen etter at russiske styrker trakk seg tilbake, ifølge politimesteren i regionen, Andriyj Nebytov.

15. april opplyste Nebytov at over 900 sivile var funnet drept i regionen. Det oppjusterte tallet på over 1.000 oppga han tirsdag, ifølge Kyiv Independent.

Tallet omfatter likene av over 420 sivile som er funnet i Butsja nordvest for Kyiv, ifølge Nebytov.

De døde er ifølge Nebytov funnet liggende i gater eller har fått midlertidige graver, og de aller fleste av dem skal være skutt og drept.