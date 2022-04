Terror-medhjelpere for retten i Belgia

Rettssaken mot 13 menn og én kvinne, som er tiltalt for å ha hjulpet Salah Abdeslam (bildet) og de andre jihadistene som sto bak terrorangrepene i Paris i 2015 og Brussel i 2016, åpnet tirsdag i Belgia. Foto: Belgisk politi / AP / NTB

NTB

14 personer stilles for retten i Belgia, tiltalt for å ha bistått jihadistene som sto bak terrorangrepene i Paris og Brussel i 2015 og 2016.

Rettssaken mot de 13 mennene og ene kvinnen er omgitt av strenge sikkerhetstiltak og finner sted i det gamle Nato-hovedkvarteret i Brussel. To av de tiltalte er ikke til stede i retten og antas å ha blitt drept i Syria.

Ifølge tiltalen bisto de mennene som utførte terrorangrepene i Paris 13. november 2015, som kostet 130 mennesker livet, ved å gi dem penger, transportere dem og gi dem husrom.

Flere er også tiltalt for å ha bistått under terroraksjonen som kostet 32 mennesker livet i Brussel i 2016.

Tiltalen for de fleste lyder på «deltakelse i aktivitetene til en terroristgruppe», noe som kan gi opptil fem års fengsel. To er også tiltalt for brudd på våpenloven, mens kvinnen er tiltalt for å ha skaffet falske identitetspapirer.

Nære venner

Flere av de tiltalte er nære venner av Salah Abdeslam, den eneste av gjerningsmennene som overlevde terrorangrepene i Paris fordi han ikke utløste bombebeltet. Han venter nå på en dom i Frankrike.

Abdeslam bodde i Brussel-bydelen Molenbeek, og belgisk påtalemyndighet mener at de tiltalte både var kjent med terrorplanene på forhånd og hjalp 32-åringen med å skjule seg fram til han ble pågrepet fire måneder etter angrepet.

Den ene av de tiltalte, Abid Aberkane, er fetter av Abdeslam og anklages for å ha skjult ham i morens hus i dagene før 32-åringen ble pågrepet.

Brussel-terror

Andre er venner av den antatte hjernen bak terrorangrepene, Abdelhamid Abaaoud, eller av de to brødrene som i mars 2016 sto bak selvmordsaksjonene i Brussel.

En annen tiltalt er Ibrahim Abrini, broren til Mohamed Abrini som skulle ha deltatt i terrorangrepet i Brussel, men som angivelig valgte å ikke utløse bombevesten. Året før hjalp han ifølge tiltalen broren med å flykte til Syria.

De to som er stilt for retten «in absentia» er de to belgiske statsborgerne Youssef Bazarouj og Sammy Djedou. Sistnevnte beskrives i tiltalen som leder av «en terroristgruppe» og ble ifølge Pentagon drept i Syria i 2016.

Kondolerte

Rettssaken mot Salah Abdeslam ble avsluttet i Paris langfredag, og 32-åringen leste da opp en uttalelse der han ba ofrene og deres pårørende om unnskyldning.

– Jeg vil kondolere og be alle ofrene om unnskyldning, sa han.

Abdeslam nektet under rettssaken for selv å ha drept noen under terroraksjonene.

– Jeg drepte ikke noen, jeg skadet ikke noen. Jeg forårsaket ikke så mye som en skramme, sa han.

Fransk påtalemyndighet mener imidlertid at Abdeslam var iført et bombebelte som han ikke klarte å detonere. Han skal i tillegg ha hjulpet til med å organisere det koordinerte terrorangrepet, blant annet ved å skaffe biler og hotellrom.

IS påtok seg ansvaret for angrepet, og under rettssaken gjentok Abdeslam sin støtte til den ytterliggående islamistgruppen.