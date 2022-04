Nytt russisk ultimatum til ukrainske styrker i Mariupol

Stålverket Azovstal dekker et område på rundt 11 kvadratkilometer i den beleirede havnebyen Mariupol.

NTB

De ukrainske styrkene som har forskanset seg ved stålverket Azovstal i Mariupol, har fått frist til tirsdag klokken 11 til å overgi seg.

De som overgir seg, «får beholde livet», sier den russiske generalobersten Mikhail Mizintsev.

Ukrainerne som forsvarer den beleirede byen, har tidligere ignorert lignende krav og tidsfrister fra russisk side.

Det enorme stålverket, som dekker et område på rundt 11 kvadratkilometer, er den siste store lommen med ukrainsk motstand i den beleirede havnebyen.

Tidligere tirsdag sa en talsmann for de russiskstøttede separatistene i Donbas at de hadde begynt å ta seg inn på stålverkets område etter at det var bombet og beskutt med artilleri.