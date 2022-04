Frigjøringshelter møtes til omkamp på Øst-Timor

NTB

Fredsprisvinner José Ramos-Horta er favoritt i andre runde av presidentvalget på Øst-Timor, der han utfordrer en annen frigjøringshelt, Francisco Guterres.

José Ramos-Horta spilte en ledende rolle i frigjøringskampen som ledet til uavhengighet fra Indonesia, og i 1996 mottok han Nobels fredspris for sitt arbeid for menneskerettigheter, sammen med biskop Carlos Filipe Ximenes Belo.

72-åringen vant første runde av presidentvalget i mars med 46,6 prosent av stemmene, foran sittende president Francisco «Lu Olo» Guterres som fikk 22,1 prosent. Tirsdag møtes de to til omkamp.

Ramos-Horta var statsminister fra 2006 til 2007, og han var deretter president fram til 2012. Han ble såret i et attentat i 2008.

67 år gamle Guterres var også en sentral leder i geriljabevegelsen Fretilin og har vært president siden 2017.

Mens Guterres stiller til valg for Fretilin, som i dag er et politisk parti, stiller Ramos-Horta til valg for det sosialdemokratiske partiet Nasjonalkongressen for gjenreising av Øst-Timor (CNRT).

CNRT ledes av Fretilins tidligere leder og statsminister Xanana Gusmão, som støtter Ramos Hortas kandidatur.

Frontene mellom Fretilin og CNRT har de siste årene vært steile, og regjeringen har ikke maktet å få godkjent noe budsjett. Ramos-Horta og Guterres har i lengre tid anklaget hverandre for den fastlåste politiske situasjonen.

Det bor rundt 1,3 millioner mennesker på Øst-Timor, der de fleste livnærer seg som småbønder på landsbygda.

Vinneren av tirsdagens valg bli innsatt 20. mai, som er 20-årsdagen for uavhengigheten fra Indonesia.