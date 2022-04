Guvernør: Russiske styrker har inntatt Kreminna

NTB

Russiske styrker har tatt kontroll over den lille byen Kreminna i Luhansk-regionen. Det melder lokale myndigheter ifølge The Guardian.

– Akkurat nå er kontrollen over byen Kreminna tapt. Gatekampene raser, og russerne skjøt og drepte folk som forsøkte å flykte, sier guvernør Serhij Haidaij i Luhansk-regionen på Telegram.

Han hevder fire personer ble drept da russiske soldater skjøt mot biler med sivile.

Mandag ble det meldt at russiske styrker hadde tatt seg inn i byen. Boliger, bygninger og et sportsanlegg er ødelagt i angrepene mot byen og mot de nærliggende byene Rubizjne og Lysytsjansk.

I Lysytsjansk ble bygningen til det regionale politiet ødelagt og seks politibetjenter skadd, ifølge Haidaij.

– Jeg oppfordrer på det sterkeste folk til å evakuere. Det er ikke et trygt sted igjen i regionen, sier han.

Før krigen hadde Kreminna nærmere 20.000 innbyggere, skriver The Guardian. Byen ligger 50 kilometer nordøst for Kramatorsk, som er regionens administrasjonssenter og et strategisk viktig mål for Russland.