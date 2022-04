Zelenskyj avviser at det trengs månedsvis med våpenopplæring

NTB

President Volodymyr Zelenskyj tilbakeviser påstanden fra USA og Nato om at ukrainske styrker må ha mye trening før de kan bruke avanserte våpen fra andre land.

– Jeg har hørt disse røverhistoriene om at vi trenger måneder for å trene troppene våre til å bruke nye stridsvogner. OK, gi oss en stridsvogn fra sovjettiden i stedet, sier Zelenskyj i et intervju med CNN.

Han understreker at ukrainske styrker er forberedt på å bruke alle typer utstyr.

– Og vi har evnen til å lære å bruke nytt utstyr, men det må komme raskt, sier presidenten.

Zelenskyj sier i intervjuet at våpnene fra USA og andre land har hjulpet landet med å motstå den russiske invasjonen. Det trengs likevel mer, minner han om.