Ukraina: Russland angriper langs en bred front

NTB

Russiske styrker angriper langs en over 480 kilometer lang front, hevder ukrainske myndigheter.

Angrepene fra russiske styrker har tiltatt i Luhansk og Donetsk, som begge er del av Donbas-regionen, og områder rundt Zaporizjzja, sier den ukrainske generalstaben.

– Okkupantene forsøker å bryte gjennom forsvaret vårt. Heldigvis holder våre styrker stand. De passerte gjennom kun to byer, Kreminna og en annen mindre by, sier lederen for Ukrainas sikkerhetsråd, Oleksij Danilov.

Mandag kveld sa Ukrainas president at de russiske styrkene har startet «slaget om Donbas».

Tidligere mandag angrep Russland mål i flere deler av Ukraina. Moskva hevder å ha rammet 20 militærmål, mens det ble skutt artilleriild mot 315 andre mål og landets kampfly bombet 108 mål. Påstandene er ikke bekreftet fra uavhengig hold.