Rundt 1.000 sivile ved stålverket i Mariupol

Russland kontrollerer nå mesteparten av den utbombede havnebyen ved Svartehavet, bortsett fra det store Azovstal-stålverket i utkanten. Foto: Maxar Technologies via AP / NTB

NTB

Minst 1.000 sivile har søkt tilflukt ved det store stålverket Azovstal, hevder bymyndighetene i Mariupol.

De fleste sivile er eldre og kvinner med barn, skriver bymyndighetene på meldingstjenesten Telegram.

Myndighetene i den beleirede byen la til at russiske styrker har fortsatt angrepene mot stålverket, trass i at sivile søker tilflukt der, melder The Guardian.

De siste ukene har det vært kraftige gatekamper i byen som følge av Russlands forsøk på å ta fullstendig kontroll over den. Russland kontrollerer nå mesteparten av den utbombede havnebyen ved Svartehavet, bortsett fra det store Azovstal-stålverket i utkanten.

Russland truet i helgen med å «eliminere» de gjenværende ukrainske soldatene i Mariupol, som fikk beskjed om å legge ned våpnene eller dø. Det er ikke kjent hvor mange ukrainske soldater som har forskanset seg inne på det 11 kvadratkilometer store området.