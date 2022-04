Russerne slaktet ned sivile i Butsja – nå hedres soldatene av Putin

Bildene fra Butsja rystet en hel verden. Nå får de samme soldatene i brigaden, som trolig begikk alvorlige krigsforbrytelser, heder og ære av Russlands president Vladimir Putin.

Mer enn 720 mennesker er hittil funnet drept i Butsja og andre forsteder til Kyiv etter at russiske styrker trakk seg ut. Flere av de drepte lå med hendene bundet på ryggen, og var skutt i hodet på kloss hold.

Ifølge det ukrainske innenriksdepartementet har 200 innbyggere status som savnet.

Flere statsledere har uttrykt harme og forferdelse over avsløringen om massedrap. Frykten er at tilsvarende scener vil utspille seg i flere ukrainske byer som er eller har vært under russisk kontroll.

Hedret «for sitt store heltemot, tapperhet og utholdenhet»

Nå får de samme soldatene honnør av sin egen president for sin innsats i Butsja.

I et nytt dekret gir presidenten soldatene heder «for stort heltemot, tapperhet og utholdenhet.»

Ifølge nyhetsbyrået AFP er det den samme brigaden som er anklaget for å ha begått en serie drap på sivile i den ukrainske byen Butsja, skriver Ritzau og danske bt.dk.

Den 64. motoriserte infanteribrigaden var sentral da russiske styrker okkuperte forstanden til Kyiv, og etterlot seg et betydelig antall døde sivile. Flere ble funnet begravet i massegraver.

Ærestittel: Forsvarte moderlandets og statens interesser

Ifølge Putins siste dekret ble ærestittelen tildelt for brigadens evne til å beskytte og forsvare «moderlandets og statens interesser».

Utmerkelsen kom på den 54. dagen av Russlands invasjon og offensiv mot Ukraina. Krigen har hittil kostet flere tusen mennesker livet og drevet 12 millioner på flukt.

Grusomhetene som senere ble avdekket, og bevismaterialet som senere er blitt samlet inn, vil trolig bli viktig dersom Putin stilles til ansvar for krigsforbrytelser.

– Jeg er redd at når du ser på det som skjer i Butsja, og avsløringen av hva Putin har gjort i Ukraina, så ser det ikke ut til å være langt unna folkemord, sa Storbritannias statsminister Boris Johnson, ifølge Sky News.

Russiske myndigheter: Iscenesatte bilder



Russland hevder på sin side at de grusomme bildene og videoene var «iscenesatte», og benekter å ha noe med drapene på sivile å gjøre.

Men ifølge satellittbilder før og etter okkupasjonen samt rapporter fra journalister og lokalbefolkningen, snakker russerne usant.

Russiske myndigheter har også nektet for å ha bombet sivile mål, til tross for et betydelig antall sivile mål er rammet over hele Ukraina, inkludert skoler og sykehus.

Bare i havnebyen Mariupol antas at titusener av liv kan ha gått tapt. I tillegg er titusenvis av ukrainere meldt savnet. Mange er trolig bortført til Russland.

Det hvite hus: Bare toppen av isfjellet

Ifølge talskvinne i Det hvite hus, Jen Psaki, kan grusomhetene i den ukrainske byen Butsja vise seg å være bare toppen av isfjellet i den russiske aggresjonen, og at omverdenen må forvente tilsvarende avsløringer i flere ukrainske byer i tiden som kommer.

USAs president Joe Biden har uttalt at Putin har gjort seg skyldig i krigsforbrytelser og folkemord.

Ukrainske myndigheter har offentlig gjort navn, grad og passinformasjon om brigadens medlemmer og sagt at de vil bli stilt for retten.

